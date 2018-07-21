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Россия продолжает запускать фейки по дискредитации предоставления Томоса Украине

Россия продолжает запускать фейки по дискредитации предоставления Томоса Украине

Процесс предоставления Томоса об автокефалии Украинской Православной Поместной Церкви, который, согласно установленным процедурам, идет своим чередом, и который россиянам не остановить, продолжает будоражить умы в Москве накануне 1030-ой годовщины Крещения Руси.

На фоне стремительно растущей поддержки в украинском обществе идеи автокефалии и создания УППЦ, а также после последних заявлений представителей Фанара, Кремль и РПЦ продолжают дискредитировать сам процесс, "успокаивать" своих сторонников и пытаться разгонять "зраду" путем проведения всевозможных дезинформационных кампаний.

Как уже сообщала группа ИС, на этой неделе Москва и ее "информационные киллеры" в Украине пытались реанимировать фейк о "попытке подкупа Варфоломея" с украинской стороны, который они ранее использовали, чтобы замылить свой грандиозный провал в Греции, когда греческие власти выслали из страны российских дипломатов за попытку подкупа как представителей власти, так и священнослужителей для поддержки нужной им позиции. Но в новую версию фейка россияне решили добавить "изюминку", а именно - тезис о том, что будто бы "Варфоломей обиделся на Киев, потому как из собранных 25 млн долларов ему передали только 15 млн".

Но не получив желаемого эффекта и резонанса, в Москве решили идти дальше.

Со вчерашнего дня через одного из главных информационных проводников идей "русского мира" в Украине - ресурс Страна.юа - "тонко" запустили и легализовали меседж, что "вопреки надеждам украинских властей патриарх Варфоломей настроен отложить вопрос автокефалии в долгий ящик или Томоса вообще не будет". Данный меседж по российской пропагандистской классике начинают тиражировать росСМИ и различные пророссийские клоны в Украине с интерпретацией "по информации украинских СМИ", а также манипулятивными заголовками типа "Скорбные вести из Стамбула: с Порошенко не хочет иметь дело даже Варфоломей".

Можно смело утверждать, что и далее до дня годовщины Крещения Киевской Руси этот вал манипуляций и дезинформации будет только нарастать, потому что у Москвы других аргументов нет - стратегически партия проиграна, а Фанар назад не повернет, несмотря на продолжающийся шантаж и запугивание с российской стороны. При этом на Фанаре все хотят сделать согласно установленной процедуры и канонично, чтобы не оставить Москве даже малейшего шанса для любых манипуляций в будущем.

А пока ждем делегацию Константинопольского Патриархата на празднование Крещения Киевской Руси с благими вестями.

Координатор группы ИС Дмитрий Тымчук

Источник: sprotyv.info

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