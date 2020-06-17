Россия всё больше становится похожа на Северную Корею

Преобразования в России сигнализируют о том, что она трансформируется в подобие Северной Кореи.

А вот это уже становится совсем не смешно. Ведь Россию, неоднократно сравнивали с разного рода тоталитарными режимами в стадии зачатка. Например, с КНДР. Но, похоже, это сравнение более не уместно, ведь Россия становится полноценным КНДР. Нет-нет, даже не СССР 2.0, а именно – КНДР.

Так, министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал депутатам Госдумы о том, что должна прививать новая федеральная программа патриотического воспитания. Это, вполне такие себе безобидные добродетели как: родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Однако, в нынешних реалиях, когда для российской политической элиты главными являются такие ценности как деньги, власть и реваншизм, эти добродетели для народа звучат крайне парадоксально, ставя его в положение культивируемых рабов. Или не парадоксально?

По сути, Россия не изменила основным принципам формирования фундамента государства, со времен СССР, который существовал на базе энергетического сектора и природных богатствах, с диктатурой власти и геополитической экспансией. И если в случае с СССР весьма актуальным для народа было триединство “ Ленин, партия, комсомол”, то в случае с современной Россией это “Путин, нефть и газ, диды ваивали!”.

С учетом же того факта, что Путин жив, мы получаем культ живой личности, в лучших традициях ныне существующих диктатур, с опорой на природные богатства, а не высокотехнологическое, развитое производство и ностальгией, фиксацией на сомнительном прошлом, без какой либо проекции будущего. А по идеологической составляющей, этот культ крайне близок идеологии Чухче или же – киммирсенизм (он же кимизм). Культ личности семейства Кимов в Северной Корее.

И аналогично с КНДР, в России сейчас богатства государства распределяются в узком кругу “семьи” и особо приближенных к ней, а народ влачит жалкое существование, трансформируясь в подобие бесправных рабов.

Да, в настоящее время Россия не представляет собой настолько изолированный лепрозорий как Северная Корея. И до масштабного голода ей далеко. Но факт в том, что 1/9-я суши на всех порах мчится именно к этому образу и подобию, просто неоспорим, а потому, в скором времени, мировое сообщество получит куда большую проблему, чем просто гибридный реваншистский элизиум площадью 17 млн км².

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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