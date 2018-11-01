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Россия ввела санкции против депутатов, олигархов, прокуроров Украины (полный список)

Россия ввела санкции против депутатов, олигархов, прокуроров Украины (полный список)

Россия ввела санкции против многих топ-чиновников и олигархов Украины. В списке - депутаты, прокуроры, олигархи и т.д. Примечательно, что сына президента внесли в список, а самого Петра Порошенко - нет.

Правительство РФ ввело ограничительные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины.

Соответствующее постановление от 1 ноября было опубликовано на сайте российского правительства.  

Санкции коснулись 68 украинских компаний и 322 граждан.

Опубликованный правительственный указ содержит полный санкционный список

22 октября президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Решение принято в ответ «на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации».

Правительству РФ положено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры; определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц; обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации указа.

Агентство Телевидения Новости

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