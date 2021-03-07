Россия выйдет из соглашения с США в рамках проекта по утилизации оружейного урана

Россия выходит из соглашения в рамках завершившегося в 2013 году российско-американского проекта ВОУ-НОУ об утилизации оружейного урана. Документ регулировал поставки гексафторида урана из США.

Соглашение между Минатомом РФ и Минэнерго США относительно перемещения исходного материала в Российскую Федерацию от 24 марта 1999 года, прекращает свое действие правительственным распоряжением от 2 марта 2021 года №518-р, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Интерфакс-Украина.

Госкорпорации «Росатом» с участием МИД РФ поручено уведомить американскую сторону о принятом решении.

Соглашение от 1999 года регулировало поставки гексафторида урана, передаваемого в Россию из США.

Россия и США подписали соглашение о переработке и продаже 500 тонн оружейного урана, извлеченного из российских ядерных боеголовок (соглашение ВОУ-НОУ), в феврале 1993 года. Передаваемый в разбавленном виде уран предназначен для использования в качестве топлива для коммерческих АЭС. В рамках соглашения ВОУ-НОУ предприятия Росатома перерабатывали оружейный уран, признанный избыточным в РФ, в низкообогащенный, пригодный для гражданской ядерной энергетики, а затем поставляли его в США. Одна из составляющих цены поставок — стоимость работы разделения. Уполномоченным агентом РФ по продаже урана в рамках контракта является «Техснабэкспорт».

Действие контракта истекло в 2013 году. Сообщалось, что доход российской стороны по контракту ВОУ-НОУ составил около 17 млрд. долларов.

Источник: sprotyv.info

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