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Россия вымирает без эмигрантов

Россия вымирает без эмигрантов

Россия, потеряв привлекательность эмигрантов, резко стала терять население.

Решение демографической проблемы было одним из наиболее регулярных обещаний президента РФ Владимира Путина с момента его прихода к власти. И, последнюю пару десятилетий, эта проблема таки явно решалась, ведь сокращение населения замедлилось, а после и вовсе стало идти “в плюс”. Но, если не явно, то процесс этот был обусловлен не естественным приростом населения, а именно, из-за сытой жизни рожают по десятку на семью, а благодаря миграционным процессам.

Из стран бывшего СССР в РФ съезжались за лучшей жизнью, ведь в отличие об большинства постсоветских стран, зарплаты там были выше и… и, в принципе все. Но, было это до 2014 года, пока против РФ не ввели санкции за вторжение в Украину, экономика отправилась в пике, а уровень жизни в крае молочных рек и кисельных берегов ежемесячно стал пробивать дно.

В итоге, с 2018 года сокращение население в РФ стало явным, а 2019-й и вовсе заложит фундамент для неизменного тренда на годы вперед.

Так, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в ходе совещания с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа заявила, что за I-й квартал 2019 естественная убыль населения РФ составила 149 тыс человек, а скорость роста вымирания населения по состоянию на начало апреля составила 22%.

При этом в 82 субъектах РФ из 85, приток мигрантов не покрывает смертность. Это, в свою очередь говорит о том, что ехать на заработки или ПМЖ в Россию уже не так соблазнительно, как до 2014.

Что же, падение уровня жизни, лишающее самих же россиян, достойно проживать и заботится о своем здоровье, например и отсутствие финансовой привлекательности для потенциальных эмигрантов, делают своё дело, похлеще любой пандемии. И ещё годков 10 и не удивлюсь, если Украина вдруг станет граничить на Востоке не с РФ, а с Китаем. Ну, а, в самом деле, столько свободной территории будет пустовать. Надо будет, что-то решать.

Источник: uc.od.ua

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Темы: россия

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