россия вымирает со скоростью 1,5 тысячи человек в день

Спираль демографической катастрофы продолжает раскручиваться в россии, несмотря на окончании пандемии, принесшей стране рекордный скачок смертности с голода 1947 года.

Об этом сообщает издание Finanz.

По итогам 2022 года численность постоянного населения рф сократилась еще на 566 тысяч человек, отчитался в среду Росстат.

Хотя всплеск ковидной смертности ушел в прошлое, а число смертей сократилось на 22%, рожденных детей оказалось в 1,5 раза ниже числа умерших, а относительный уровень рождаемости - 9,8 детей на 100 тысяч населения - обвалился до минимума за 20 лет.

Как итог: еще 543 тысячи человек потеряла россия в результате естественной убыли, которая за последние четыре года превысила 2,5 миллиона человек.

Согласно прогнозу ООН, к 2050 году численность населения рф сократится до 133 млн - уровня рсфср начала 1970х (130 млн), или российской империи 1897 года (129 млн).

#рф #население

Джерело: https://t.me/c/1226880919/10720

Новости портала «Весь Харьков»