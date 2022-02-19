Россия запретила въезд в ОРДЛО

Пограничные пункты пропуска в Ростовской области России работают только на въезд, сообщил в субботу, 19 февраля, представитель погрануправления УФСБ по Ростовской области, пишет ТАСС.

«Все пункты пропуска были переведены только на въезд в РФ. С 09:00 мск 19 февраля погрануправление осуществляет деятельность в усиленном режиме», — сказал он.

В то же время, губернатор Ростовский области Василий Голубев объявил режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за роста беженцев из Донбасса.

«Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля», — сказал он на совещании с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном, который решение поддержал.

Также местные власти сообщили, что выплаты беженцам в размере 10 тысяч рублей начнут выплачивать уже сегодня.

По данным самопровозглашенной «ДНР», к утру 19 февраля в Россию было эвакуировано более 6,6 тысяч человек.

«По состоянию на 06:30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6603 человека, из них 2436 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуацию также планируют проводить железнодорожным транспортом.

«Сегодня, кроме централизованной эвакуации населения на автобусах и личным автотранспортом, эвакуация будет осуществляться и железнодорожным транспортом со станций: Ясиноватая, Макеевка, Дебальцево, Горловка, Иловайск и Донецк — 2», — сказано в сообщении.

В РФ заявляют, что беженцев из Донбасса могут направить в семь регионов: Краснодарский край (до 20 тысяч), Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области (до 10 тысяч).

В Ростовской области уже развернули 143 пункта для беженцев вместительностью 13 тысяч человек.

Напомним, накануне в «ДНР» и ЛНР» объявили об эвакуации населения в Россию. При этом стало известно, что видеообращения были сделаны еще до начала обострения ситуации на Донбассе — 16 февраля.

Источник: Корреспондент

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