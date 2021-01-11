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Россиян будут штрафовать за выращивание картофеля на продажу

Россиян будут штрафовать за выращивание картофеля на продажу

Жителей РФ ждут штрафные санкции за выращивание картошки на собственных участках. Наказание «рублем» коснется тех, кто растит корнеплод из нелегальных семян на продажу, сообщают росСМИ.

Статья 10.12 Кодекса об административных правонарушениях РФ обязывает покупать посевной материал, который выращен специально для посадки и продается в специальных магазинах. В ином случае производитель считается «нарушителем».

«Это будет считаться административно наказуемым деянием, если человек выращивает картофель для дальнейшей продажи его семян», — рассказали юристы, отметив, что теперь тем, кто собирается продавать урожай картофеля, придется купить специально выращенные семена.

За продажу картошки из «нелегальных» семян россиян ждут штрафы — до 500 рублей (то есть чуть более 120 грн) для граждан, до 1 000 рублей (примерно 240 гривен) для должностных лиц и до 10 000 (то есть 2 400 грин) для юрлиц.

К тем, кто же растит картошку исключительно для себя, претензий предъявлять не будут.

К слову, в прошлом месяце в РФ выросли в цене продукты питания и стоимость картошки поднялась на 24% и сейчас каждому третьему гражданину РФ, как уже писала группа ИС, денег хватает только на еду.

Источник: sprotyv.info

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