Россиян обложат новым сбором за угрозу стихийных бедствий

Российские власти ищут способы снизить нагрузку на федеральный и региональные бюджеты в связи с выплатами пострадавшим от стихийных бедствий, число которых множится вместе с наводнениями, пожарами и другими ЧС, требуя ежегодно миллиарды рублей на компенсации гражданам.

Правительство РФ начало прорабатывать возможность введения обязательного страхования от чрезвычайных ситуаций в районах высокого риска. Соответствующий пункт включен в перечень поручений по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел 27 июля.

Предложения о целесообразности использования комплексного механизма обязательного страхования имущества физических и юридических лиц, а также жизни и здоровья граждан должны подготовить Минфин, МЧС, а также другие федеральные и региональные органы власти.

К обсуждению вопроса следует привлечь страховые организации и профессиональные объединения страховщиков, говорится в документе. Срок исполнения поручения — 1 ноября.

По итогам 2020 года число чрезвычайных ситуаций в России выросло на 29%, говорил в декабре глава МЧС Евгений Зинчев. По его словам, на выплаты компенсаций пострадавшим федеральныq бюджет ежегодно тратит 6-8 млрд рублей. При этом в прошлом году эти расходы удалось минимизировать, сообщил министр.

Для этого власти приняли решение переложить бремя компенсаций на региональные бюджеты, резко повысив планку ущерба от ЧС, который переводит их в введение федерального центра.

Если раньше федеральная казна должна была оплачивать ущерб от ЧС на сумму больше 500 млн рублей, то теперь это 1,2 млрд.

Источник: nigroll.com

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