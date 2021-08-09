Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:26
Просмотров: 57

Россиян обложат новым сбором за угрозу стихийных бедствий

Россиян обложат новым сбором за угрозу стихийных бедствий

Российские власти ищут способы снизить нагрузку на федеральный и региональные бюджеты в связи с выплатами пострадавшим от стихийных бедствий, число которых множится вместе с наводнениями, пожарами и другими ЧС, требуя ежегодно миллиарды рублей на компенсации гражданам.

Правительство РФ начало прорабатывать возможность введения обязательного страхования от чрезвычайных ситуаций в районах высокого риска. Соответствующий пункт включен в перечень поручений по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел 27 июля.

Предложения о целесообразности использования комплексного механизма обязательного страхования имущества физических и юридических лиц, а также жизни и здоровья граждан должны подготовить Минфин, МЧС, а также другие федеральные и региональные органы власти.

К обсуждению вопроса следует привлечь страховые организации и профессиональные объединения страховщиков, говорится в документе. Срок исполнения поручения — 1 ноября.

По итогам 2020 года число чрезвычайных ситуаций в России выросло на 29%, говорил в декабре глава МЧС Евгений Зинчев. По его словам, на выплаты компенсаций пострадавшим федеральныq бюджет ежегодно тратит 6-8 млрд рублей. При этом в прошлом году эти расходы удалось минимизировать, сообщил министр.

Для этого власти приняли решение переложить бремя компенсаций на региональные бюджеты, резко повысив планку ущерба от ЧС, который переводит их в введение федерального центра.

Если раньше федеральная казна должна была оплачивать ущерб от ЧС на сумму больше 500 млн рублей, то теперь это 1,2 млрд.

Источник: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

РФ брязкает оружием у границ Литвы и Польши: стало известно об учениях расчетов С-400
08.08.2021 09:30    192
Кабмін хоче змусити українців доплатити податки за доходи, походження яких не можна пояснити
08.08.2021 08:33    261
Путин потребовал за три года остановить вымирание России
08.08.2021 07:49    253
Вирусы, шпионы и вакцины: что делали в Италии российские военные «вирусологи». Ч.2
08.08.2021 07:27    243
Наблюдателей ОБСЕ не пустят на выборы в Госдуму: Кремль ввел ограничения
07.08.2021 10:37    209
Газпром штучно занижає обсяги газу у своїх підземних сховищах у Європі – ГТС
07.08.2021 10:11    258
Штрафи до 180 тисяч гривень: кому слід боятися податкової перевірки
07.08.2021 08:58    262
Лицензии на игорный бизнес: сколько бюджет получил и сколько может потерять
07.08.2021 08:38    178
Россияне украли украинский мем про бабушку и кота
07.08.2021 07:45    545
Мракобесие на телеканалах РФ: МОК требует объяснений от пропагандистов
07.08.2021 07:24    600
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 