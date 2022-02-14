Россиян предупредили о блокировке вкладов в случае войны

Вторжение в Украину и санкции Запада неминуемо принесут России девальвацию рубля, обвал рынков и удар по благосостоянию граждан, единодушны экономисты.

В «день пересечения» границы, если он наступит, могут быть сразу же введены ограничения на снятие вкладов и снятие денег в банкоматах, считает экономист Яков Миркин, завотделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН.

«Никто не знает планов властей, но это то, что «происходит обычно», или то, что может случиться исходя из логики событий», - уточняет Миркин.

В годы Великой отечественной войны снятие наличных со счетов было ограничено в первые же дни, а для граждан были введены военный налог, налог на бездетных и одиноких, повышены сельскохозяйственный и подоходный налоги.

В результате если до войны поступления в госбюджет от налогов и займов населения составляли 10-12% доходов, то за четыре года войны их доля превысила 60%.

По данным ЦБ, на 1 января россияне держали на счетах и вкладах в отечественных банках 34,7 трлн рублей. Из них 27,8 трлн - в рублях и 92,8 млрд долларов - в иностранной валюте.

Помимо этого, у граждан есть еще 14,1 трлн рублей сбережений в наличных, из которых 8,7 трлн - в инвалютах (оценка Росстата).

Но обмен рублей на валюту также может быть ограничен, равно как и хождение наличной валюты, считает Миркин. Рубль рухнет, повалятся акции, облигации, ОФЗ, начнется «паническое бегство капитала из России», описывает сценарий он.

«Рубль мы сможем ловить на уровне 85-90 (за доллар)», - солидарен в оценках по рынку Евгений Коган, президент ИГ «Московские партнеры».

Грустный сценарий, при котором загремят пушки и польется кровь, «сегодня имеет достаточно высокую вероятность на реализацию», сожалеет он.

Обвал цен на долговые бумаги правительства РФ может составить 15-20% (по 10-летним ОФЗ), инфляция «рванет», а ЦБ «для стабилизации ситуации будет вынужден резко ужесточить ДКП и поднять ставку еще на 250-300 б.п.», описывает Коган возможный сценарий.

Миркин согласен: цены взлетят, инфляция станет двузначной, ЦБ взвинтит ключевую ставку. Биржевые торги из-за обвала рынков могут и остановить, считает он: биржа может вообще не открыться, либо ее будут держать «временно закрытой».

«Могут сразу же перестать работать карточки Visa и Mastercard, прежде всего за границей», добавляет экономист, возможны очереди, дефициты в магазинах, сокращение частного подвоза.

На долговом рынке «можем увидеть большое количество дефолтов различных компаний», а в сегменте высокодоходных бондов, «скорее всего, узрим коллапс», пишет Коган.

Что касается глубины падения рубля, то она будет зависеть от масштаба санкций. Если меры затронут узкий круг физлиц, доллар поднимется до 81 рубля, оценивает главный экономист BCS Global Markets Наталия Лаврова.

Санкционный законопроект демократов, названный автором, сенатором Бобом Менендесом, «матерью всех санкций», уронит рубль до отметки 88 за доллар, прогнозирует Лаврова.

Санкции в этом случае будут включать удар по крупнейшим банкам из перечня, куда включены Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и Альфа-банк.

Самый жесткий сценарий - это отключение SWIFT. Он обернется «постоянным шоком», скачком доллара до 103 рублей и скатыванием экономики в продолжительную рецессию: ВВП сократится на 2,6% в 2022 году и на 4,3% за два года, оценивает Лаврова.

Впрочем, этот вариант крайне маловероятен, подчеркивает она. Под давлением европейских стран идея отключения SWIFT была исключена из итогового пакета санкций, который США и ЕС подготовили на случай войны, сообщили в пятницу дипломатические источники Reuters.

Источник: finanz.ru

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