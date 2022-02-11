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Россияне в массе не смогут выжить на деньги, отложенные на «черный день»

Россияне в массе не смогут выжить на деньги, отложенные на «черный день»

Более 79% россиян имеют накопления на черный день, но большей части людей отложенных денег хватит только на три месяца.

Об этом пишет издание Znak.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного страховой компанией «Росгосстрах. Жизнь», банком «Открытием» и исследовательским центром А2.

58% участников исследования заявили, что их накопления составляют менее 100 тыс. рублей, у 38% — от 100 до 300 тыс. рублей. У 2% — денежная подушка составляет 1 млн рублей, у 1,5% — свыше 1 млн рублей.

62% респондентов заявили, что в случае потери дохода они смогли бы жить на накопления не более трех месяцев, 19% — в течение 3–6 месяцев, 15% — 6–12 месяцев, а 2% — от одного года до трех лет и столько же — больше трех лет.

Ранее Росстат заявил, что реальные доходы граждан России в 2021 году якобы увеличились на 3,1%.

Источник: sprotyv.info

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