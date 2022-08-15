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Российская дилемма применения ракетного вооружения преобразуется в очевидный фол и пат

Российская дилемма применения ракетного вооружения преобразуется в очевидный фол и пат

Российское командование ищет пути повышения эффективности применения оставшегося в наличие ракетного вооружения по территории Украины.

На сегодняшний день проблемой РОВ является не только дефицит ракет, но и ПВО Украины.

Я неоднократно отмечал, что ПВО Украины сегодня одно из самых эффективных и боеспособных в мире, не смотря на то, что нашим ракетчикам приходится оперировать старой советской техникой.

И это факт, а не бравада, поскольку украинские защитники воздушного пространства отработали алгоритмы противодействия практически всей номенклатуре ракетного вооружения рф авиационного, морского и сухопутного базирования, получив не имеющий аналогов в мире опыт.

Даже, до недавно, неуязвимая и «не имеющая аналогов в мире» КР Калибр сбивается нашими ПВО с вероятностью выше 90%. Единственная ракета пока недоступная высокому противодействию ПВО ВСУ это Х-47М «Кинжал».

Но Х-47М «Кинжал» это штучный, не серийный продукт и этих ракет у россии на вооружении менее 40 – особо не настреляешься.

На сегодняшний день применение ракет Х-101, Х-55, КР Калибр, П-800 «Оникс», 9М723/9М728 и прочих одиночными пусками россияне не считают рациональными. Поскольку одиночную, либо малочисленную цель сбить легче, а затраты – миллионы долларов в воздух.

Выход один – увеличивать количество единовременного пуска, для повышения преодоления ПВО. Но возникает другая проблема, исходящая из дефицита ракет и проблематичности их логистики их своевременной и регулярной доставки на аэродромы и базы.

То есть, в ближайшее время мы сможем наблюдать увеличение пауз между обстрелами территории Украины, но при этом увеличение количественного единовременного пуска.

Что примечательно, с каждым таким пуском, будет, с одной стороны, увеличиваться сама пауза, с другой, уменьшаться количество доступных к пуску средств.

Джерело: site.ua

Автор: Александр Коваленко

Новости портала «Весь Харьков»

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