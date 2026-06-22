российская экономика оказалась в уязвимом положении из-за последствий военной мобилизации — Frankfurter Allgemeine Zeitung
По оценке европейских разведывательных служб, дополнительные санкции против банковского сектора или продолжительное падение цен на нефть могут спровоцировать серьезный финансовый кризис.
Европейские разведывательные службы считают, что наибольшие риски в настоящее время сосредоточены в банковском секторе рф.
В документе отмечается, что балансы русских банков могут быть искусственно завышены. В условиях больших процентных ставок денежные учреждения были обязаны ослаблять требования к рискам, чтоб завлекать клиентов и инвесторов.
Особую опасность представляет масштабное кредитование в рамках государственных льготных ипотечных программ. По мнению авторов отчета, это привело к стремительному росту цен на недвижимость и повысило риски образования ценового пузыря и будущих дефолтов.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/69276