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Российские оккупанты сделают все, чтобы помешать выборам, – Полторак

Российские оккупанты сделают все, чтобы помешать выборам, – Полторак

ВСУ держат оборону на линии соприкосновения в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал об осложнении ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе накануне выборов президента 31 марта. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Никаких сомнений нет в том, что оккупационные войска, террористические группировки Российской Федерации сделают все для того, чтобы помешать нам провести честные и прозрачные выборы. Мы ожидали, что накануне проведения выборов ситуация будет затруднена. Мы к этому готовились и готовы. К сожалению, я подтверждаю, что вчера ситуация на линии соприкосновения обострилась, количество обстрелов увеличилось. К сожалению, у нас есть и потери», – сказал Полторак.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины сделали все возможное для того, чтобы дать возможность в Украине провести честные выборы.

«На линии соприкосновения мы держим оборону, мы даем возможность всем людям прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Для личного состава, находящегося в зоне ООС, мы создали все необходимые условия для того, чтобы у них была возможность проголосовать», – говорит Полторак.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ксения Ручка

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