Российские оккупанты стягивают силы в Луганскую область – Институт изучения войны

Российские оккупанты направляют большое количество своих войск, артиллерии и авиации для боев с украинскими военными в Луганской области.

В частности, россияне забирают необходимые ресурсы от Изюма, Харькова, Донецка и Запорожья.

Российские силы, вероятно, пытаются одновременно окружить несколько небольших ячеек украинских сил в Донецкой и Луганской областях, однако могут столкнуться с затяжными городскими боями, если они окружат Северодонецк, а также другие крупные города, такие как Бахмут.

Источник: https://t.me/truexanewsua/48235

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