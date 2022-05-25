Российские олигархи намерены откупиться от санкций, передав свои активы Украине

Об этом заявила министр финансов Канады Христя Фриланд

● По словам Фриланд, олигархи критически относятся к войне россии против Украины, но не могут дистанцироваться от вторжения из-за угрозы репрессий со стороны Кремля.

● Группа российских бизнесменов, попавших под санкции, предложила пожертвовать значительную часть своего состояния на восстановление Украины в обмен на снятие персональных ограничений.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/61630

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