Тут российские пропагандисты выкатили список стран, которые помогают Украине

Я не понимаю, им просто завидно или этим они стелят себе соломку на случай поражения - мол, смотрите, сколько стран навалилось на бедную и беззащитную россию! Итак, топ доноров военной поддержки (всего более 30 млрд евро):

● США с 23,96 млрд евро

● Британия 2,38 млрд евро

● Польша 1,7 млрд евро

● Германия 1,39 млрд евро

США: гаубицы M777 (108), многоцелевые автомобили Humvee (100), бронетранспортеры М113 (200), переносные ЗРК Stinger (800), гранатометы (100), противотанковые комплексы Javelin (2 000), вертолеты Ми-17 (3), дроны (821)

Британия: бронемашины Mastiff (120), самонаводящиеся ракеты "воздух-земля" Brimstone-1 (200), противотанковые комплексы NLAW (3 965)

Польша: минометы ЛМП-2017 (100), самоходные гаубицы AHS Krab (18), танки T-72 (240)

Германия: БТР (14), ЗРК Strela (2 000), противотанковые гранатометы Panzerfaust 3 (900), ПЗРК Stinger (500)

Канада: гаубицы M777 (4), противотанковые гранатометы М72 (4 500) и Carl Gustaf M2 (100), БТР Roshel Senator (8)

Норвегия: гаубицы М109 (22), противотанковые гранатометы M72 (4 000), ЗРК "Мистраль" (100)

Эстония: 122-мм гаубицы Д-30, противотанковые ракеты Javelin, бронеавтомобили Mamba Mk2 EE (7)

Греция: РСЗО RM-70 чешского производства (122), противотанковые комплексы РПГ-18 (815), советские БМП-1 (122), американские ПЗРК FIM-92 Stinger (60), 73-мм снаряды (15 000); автоматы Калашникова АК-47 (20 000), патроны 7,62 мм (3,2 млн), артиллерийские снаряды 155-мм (17 000)

Чехия: гаубицы DANA (20), РСЗО RM-70 (20), БМП BVP-1 (5), гранатометы (160), вертолеты Ми-24 (160), танки Т-72 (12)

Латвия: американские ПЗРК Stinger и вертолеты

Дания: минометы М10, БТР M113 (50), противокорабельный ракетный комплекс "Гарпун" (1), противотанковые гранатометы M72 (2 700), ПЗРК Stinger (300), автоматизированные беспилотники Skywatch (25)

Австралия: гаубицы М777 (6), БТР Bushmaster (20), M113 (14)

Швеция: противотанковые гранатометы AT4 (10 000).

Франция: гаубицы Caesar (12)

Испания: бронемашины Uro Vamtac (20), противотанковые гранатометы (1 370), патроны к винтовкам и пулеметам (700 000), легкие пулеметы, медикаменты, каски, бронежилеты

Португалия: 155-мм гаубицы М114 (5), бронетранспортеры М113 (15), автоматические винтовки G3, гранаты и боеприпасы

Нидерланды: бронетранспортеры (предположительно, YPR-765), ЗРК Stinger (200), боевые шлемы (3 000) и осколочные жилеты (2 000), снайперские винтовки (100) с 30 000 единиц боекомплекта и реактивные гранатометы (400)

Словакия: системы ПВО С-300

Словения: танки Т-72, автоматы Калашникова, каски

Финляндия: автоматы (2 500) и 150 000 патронов к ним, однозарядные противотанковые ружья (1 500) и боевые пайки

Турция: совместное с Украиной производство боевых беспилотников Bakar Bayraktar TB2

Люксембург: противотанковые средства (100), автомобили Jeep Wrangler, военные палатки (15)

Бельгия: противотанковые средства (200) и автоматические винтовки и пулеметы ( 5 000)

Северная Македония: неуказанные военные поставки.

Австрия, Болгария, Румыния и Ирландия: топливо, бронежилеты, каски и лекарства

Венгрия и Мальта: лекарства

Источник: https://t.me/Sharpreview/14861

Новости портала «Весь Харьков»