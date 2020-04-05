Российские “спасительные” контингенты продолжают штурмовать Европу

Первые российские военно-транспортные самолёты приземлились в Сербии с грузом и контингентом, для “борьбы” с COVID-19.

Итак, первые военно-транспортные самолёты Ил-76МД ВКС РФ прибыли на сербский аэродром Батайница с грузом гуманитарной помощи, предназначенной Сербии для борьбы с коронавирусом. Всего РФ планирует перебросить в Сербию не менее 11 самолетов с гуманитарной помощью, оборудованием и специалистами.

Таким образом, не прошло и суток, с момента как сербский президент Александр Вучич в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным согласился принять российскую помощь, как таковая уже стала прибывать, словно загруженные самолеты стояли на взлётно-посадочных полосах в ожидании разрешения на взлёт.

Фактически, в Сербии сейчас реализуется такой же самый сценарий, под патронатом Министерства обороны РФ, а отнюдь не Министерства здравоохранения, какой имел место быть в Италии. Но, каковы цели российской военщины в Сербии, в рамках данного проекта, помимо очередного акцента на своём пропагандистском статусе спасителей мира?

Прежде всего, пару слов о самом российском контингенте, который отправляется в Сербию. А это, ни много ни мало, а 87 военных специалистов, 16 единиц военной техники и сопутствующее оборудование. То есть, прошу обратить, ваше внимание, что контингент по своему численному составу в Сербию, где диагностировано чуть более тысячи инфицированных коронавирусом, фактически аналогичен Итальянскому, где было диагностировано более 100 тыс инфицированных.

Причем, мало кто обратил на это внимание, но российский контингент направился в Сербию, после того как Северная Македония вступила в НАТО, а в Черногории, по сути, российское влияние через религиозные структуры, в частности, Сербскую православную церковь, потерпело сокрушительное поражение и сейчас эта страна движется по тропе получения автокефалии Черногорской церкви.

И это очень важно для понимания истинных целей российских “спасительных” контингентов, как новой формы гибридной войны. Ведь в Италию россияне отправляли своих военных не столько для борьбы с коронавирусом, сколько для решения огромного спектра короткосрочных и долгосрочных задач. В частности: пропаганда добродетельного образа РФ с последующей попыткой смягчения либо отмены санкций, проведение разведывательной операции, вербовка и рекогносцировка, дискредитация ЕС и создание предпосылок для проведения компании по выходу Италии из состава ЕС.

На Балканах российский контингент может решать более масштабные задачи, которые как раз и воплотятся в виде дальнейшей дестабилизации в Черногории на религиозном уровне. Причем вмешательство российской разведки в 2019 году во внутренние дела этой страны, неоднократно подчеркивалось и фиксировалось. Теперь же российские военные специалисты будут иметь возможность совершенно официально действовать в рамках разработанных ИПСО с непосредственного стратегического плацдарма в южном подбрюшье Европы.

Между тем, гуманитарная помощь от России недолго смогла держать марку “гуманитарной” и международное сообщество уже бьёт тревогу относительно “спасительных” колонн ВС РФ в самом сердце Европы. И одним из первых, кто забил тревогу, было итальянское издание La Stampa, отметившая, что 80% российского груза в их “спасительном” контингенте – неликвидные для борьбы с коронавирусом. И именно материал этого издания невероятно перевозбудил российских военных, которые не постеснялись на официальной площадке Минобороны РФ в Facebook угрожать изданию. Но было уже поздно…

За эти дни, британский The Telegraph рассказала своим читателям о том, что Россия отправила в Италию “помощь” в борьбе против COVID-19 ради прикрытия операции ГРУ, немецкий Bild напомнил, что РФ провела PR-операцию в Италии благодаря ультраправому депутату, а президент Франции Эмманюэль Макрон открыто назвал российскую помощь Италии бесполезной.

На информационном плане Европа очнулась и вряд ли ещё российские Ил-76 приземлятся в какой-нибудь другой стране из состава ЕС, но Европа это не только ЕС и это следует понимать. Российский контингент на Балканах, представляет собой не меньшую угрозу для стабильности не только региона, а и всего сообщества в целом, нежели аналогичный в Италии. И на это следует обратить особо пристальное внимание. Причем не только Черногории и Северной Македонии.

Источник: uc.od.ua

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