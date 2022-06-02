российские «военкоры» придумывают новые фейковые «победы» под Харьковом

российская пропаганда представляет в качестве новых «побед» информацию о захваченных с начала полномасштабного вторжения селах в Харьковской области.

Об этом сообщает общественная организация "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ)

«В последние несколько дней российские пропагандисты, часть из которых называет себя «военкорами», начали активно распространять фейки относительно результатов боев к северу от Харькова. В частности, придумывают новые победы оккупационных войск. Так, в сообщениях, которые распространяют пропагандистские паблики и Телеграм-каналы, указано, что украинские войска якобы покинули Цуповку, Токаревку, а в некоторых случаях еще и Русскую Лозовую», - говорится в сообщении.

На самом же деле, как отмечают в ХАЦ, эти населенные пункты были оккупированы в первые дни полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины. Кроме того, именно c территории этих населенных пунктов захватчики обстреливали Харьков.

Село Русская Лозовая освободили от оккупантов 29 апреля, и по состоянию на 31 мая, когда пропагандисты начали распространять свои сообщения, ситуация не изменилась. Украинские войска контролируют этот населенный пункт. Что касается Цуповки и Токаревки, то об их освобождении официально не сообщалось.

«Возле Цуповки уже несколько дней идут ожесточенные бои. Токаревка вообще находится возле Гоптовки (пункт пропуска на границе – ред.), почти на границе с рф. Пропагандисты в последнее время за свои победы выдают информацию о населенных пунктах, которые они оккупировали еще в феврале. Это делается с единственной целью – показать, что у оккупантов не все так плохо. Хотя мы видим, что в отсутствие реальных побед на харьковском направлении, им их нужно уже придумывать», - отмечают расследователи.

Также на некоторых картах пропагандисты «рисуют», что оккупировали недавно несколько населенных пунктов на территории Золочевской громады.

«Никаких сообщений от местных властей на этот счет не было. При этом Золочев и окрестности находятся под массированными обстрелами агрессоров, по словам свидетелей, сильнейшими с начала полномасштабного вторжения российских войск», - отмечают в ХАЦ.

Как сообщалось, захватчики, которым не удается продвинуться на Изюмском направлении, все более активно распространяют фейки об уничтожении города Изюм, в создании контента им помогают местные коллаборанты.

Источник: https://t.me/vekha/40554

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