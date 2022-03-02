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Российские захватчики вошли в Балаклею

Российские захватчики вошли в Балаклею

На территорию Балаклеи Харьковской области вошли вражеские войска.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Иван Столбовой.

Столбовой заверил, что на сторону оккупантов ни он, ни другие представители действующей местной власти переходить не будут. В то же время мэр остается в Балаклее.

На территорию Балаклейской общины зашли российские войска. Балаклейская городской совет, исполнительный комитет и я лично с войсками РФ сотрудничать не будем. Я остаюсь в родном городе, на своей земле, и никуда убегать не буду заявил Столбовой.

Агентство Телевидения Новости

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