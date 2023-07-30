Российский автопром признан нерентабельным — Известия

Автопром России в период санкций оказался «в числе главных аутсайдеров», пишет издание. Сократился выпуск продукции, выросли логистические и транспортные издержки.

«По мере выстраивания логистики на новых направлениях негативные эффекты для промышленности будут снижаться», — прогнозируют аналитики.

Однако на первом плане после ухода зарубежных компаний на российском рынке находится Китай: с января по май 2023 года россияне купили на 71% больше китайских машин по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Джерело: https://t.me/Ateobreaking/94251

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