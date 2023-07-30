Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:15
Просмотров: 102

Российский автопром признан нерентабельным — Известия

Российский автопром признан нерентабельным — Известия

Автопром России в период санкций оказался «в числе главных аутсайдеров», пишет издание. Сократился выпуск продукции, выросли логистические и транспортные издержки.

«По мере выстраивания логистики на новых направлениях негативные эффекты для промышленности будут снижаться», — прогнозируют аналитики.

Однако на первом плане после ухода зарубежных компаний на российском рынке находится Китай: с января по май 2023 года россияне купили на 71% больше китайских машин по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Джерело: https://t.me/Ateobreaking/94251

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

США охотятся за китайским вредоносным ПО, способным нарушить работу американских военных операций
Сегодня 10:25    63
Саммит БРИКС уничтожен. Китай. Индия. Россия. США.
Сегодня 10:08    116
Кілька десятків німецьких екстремістів воюють проти України у лавах окупаційних військ
Сегодня 09:56    86
П'ять міфів про гепатити, які ви маєте знати
Сегодня 09:42    93
МАГАТЕ: Окупанти перевели п’ятий енергоблок ЗАЕС у режим холодного зупину
Сегодня 09:28    90
США прагнуть продати Аргентині 24 данських винищувачі F-16, які могла б отримати Україна — Buenos Aires Times
Сегодня 09:02    104
Зібрали головні бізнес-новини тижня, що минає
Сегодня 08:37    110
Тяжелая проблема выбора для товарища Си
Сегодня 08:24    144
Силы ПВО уничтожили 4 ударных и 4 разведывательных БПЛА
Сегодня 08:19    106
«Они тянут сейчас, дотянутся, скажут без вести пропавший - всё, а за безвести пропавший ничего не дают» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:12    112
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 