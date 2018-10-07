Российский фактор вмешательства в выборы в Украине

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Президентские выборы в Украине в 2019 году станут главной целью для российской пропагандистской машины, не упускающей возможности расширить свое влияние в любой стране, где присутствуют её геополитические интересы. При этом риски доминирования кремлевских нарративов в Украине значительно выше, чем в любой другой стране, где осуществлялись операции по вмешательству в избирательный процесс.

Сложность ситуации обусловлена тем, что в Украине присутствует не только пророссийское политическое лобби, пользующееся определённой поддержкой среди населения, но и весьма многочисленная сеть медиаресурсов, выполняющих функции распространения выгодных Москве нарративов, а также уязвимость киберпространства Украины перед атаками со стороны РФ. Но в первую очередь ставка будет делаться на пророссийского кандидата, открытого либо завуалированного формата.

Скрытые и открытые

Наличие открытого кандидата пророссийских взглядов позволит консолидировать вокруг него ту часть населения, которое продолжает придерживаться антиукраинских взглядов. Завуалированный пророссийский кандидат позволит привлечь проукраинских избирателей на свою сторону. При этом будут использованы с одной стороны противоположные, а с другой стороны идентичные лозунги, которые в той или иной степени встречались в ходе информационных операций в европейских странах и США.

С учетом социально-психологического фактора общим нарративом будет распространение информации, подрывающей социально-общественное спокойствие, акцентирующей внимание на неблагополучном экономическом положении страны, искажающей факты и реальные статистические данные. Различаться будут лозунги наличием миротворческих нот в среде пророссийского лоббизма, в частности, призывы к миру, в то время как кандидат, ориентированный на проукраинского избирателя, будет делать ставку на беспомощность украинской армии перед агрессором из-за «бездарного руководства страной».

Поддержку кандидатам будут оказывать в первую очередь пророссийские информационные ресурсы, телеканалы, газеты, радиостанции и интернет-площадки. На этих ресурсах и сейчас регулярно выступают эксперты, политологи и влиятельные медиаперсоны выражающие пророссийские взгляды открытого либо латентного характера. Также будет делаться ставка на зарубежных экспертов, коих в распоряжении московской пропаганды достаточно большое количество.

Сила социальных сетей

Кроме того, в целях создания соответствующей общественной реакции среди населения может быть задействован ресурс, который не был в распоряжении РФ при её информационных операциях в странах ЕС И США, а именно – обострение обстановки на фронте. Эскалация конфликта на Донбассе может быть режиссирована для активизации не только панических настроений, но и повышения градуса недоверия к действующей власти.

Примеры того как на негативных социально-общественных факторах может играть Кремль мы могли видеть не единожды, в частности как пример – выборы в Германии в Бундестаг, когда кремлевская пропаганда стимулировала антимиграционные настроения среди населения.

Отдельно хотелось остановиться на использовании фактора социальных ресурсов, в ходе информационных операций Кремля по вмешательству в выборы в других странах, в частности – в Украине. При этом, когда речь идет о кибер-угрозах, подразумевается не только пресловутое вмешательство через хакерские атаки, но и масштабные информационно-психологические операции в социальных сетях.

Уязвимость пользователей социальны сетей (СС) заключается в том, что они порой не всегда могут и знают, как себя обезопасить от вредоносного контента. И если выбор телеканалов, газет и радио предоставлен непосредственно человеку, то в СС реклама или контент может быть ему навязана вне зависимости от его желания. В частности, в ходе президентских выборов в США в Facebook именно так и распространялся не только контент дискредитирующий кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, но и преследующий ряд других целей, оказывающих влияние на выбор.

Но, не только реклама может стать инструментом распространения искаженной информации в СС. Практически на всех ресурсах, пользующихся популярностью среди украинских пользователей присутствует многочисленная армия так называемых ботов (программ, выдающих себя за человека), троллей (людей, выполняющих функции комментаторов и распространителей), а так же лидеров общественного мнения, которые используются Россией, для популяризации тех или иных вбросов, фейков или мнений.

Так, в апреле 2015 года, с помощью инструментов с открытым исходным кодом NodeXL исследователь интернета Лоуренс Александр собрал и визуализировал данные по почти 20 500 прокремлевским аккаунтам в Twitter, раскрыв огромный размах попыток манипулирования информацией в Рунете. При этом 17 590 Twitter-аккаунтов имели ярко выраженные признаки ботов.

В другой социальной сети, такой как LiveJournal ещё в 2013 году в украинском сегменте ресурса стали формироваться пророссийские паблики и авторы, которые очень быстро набирали популярность за счет большого наплыва читателей сомнительного происхождения. И хотя этот ресурс не так популярен среди украинского сегмента как Facebook или Twitter, его выгодным для пропаганды качеством является наличие отличной индексации контента в поисковых системах. А между тем, на сегодняшний день практически весь украинский сегмент LiveJournal заполнен материалами пророссийских авторов.

Благодаря комбинации работы хакерских групп и информационной поддержки в социальных сетях, Россия сможет весьма успешно осуществлять информационно-психологическое воздействие на избирательный процесс в Украине, оказывая тем самым важную поддержку, помимо финансовой и медийной, как своим кандидатам, так и темам, требующим массового распространения.

В столь неблагоприятных условиях первое же, что приходит на ум – это масштабная блокировка пророссийских ресурсов. Однако это может спровоцировать ответную реакцию в виде обвинений Украины в попирании свободы слова и активизации пророссийского лобби в Европе, которое будет насаждать данный нарратив в среде европейского сообщества.

Изучая методы вмешательства в выборы целого ряда стран, можно сделать выводы, что значительная часть тем и информации, используемой российской пропагандой это фейки и искажение реальных данных, событий и т.д. Поэтому одним из наиболее важных моментов в условиях противостояния российской пропаганде является организация оперативных групп по развенчиванию фейков и любой лживой информации, играющей на пользу интересов Кремля.

Однако только один сам факт наличия оперативного реагирования на фейки ничего не значит – важным элементом является так же распространение опровержения лжи. Причем распространение должно охватывать не только украинские ресурсы с аудиторией проукраинских взглядов, но и иметь выход на сегмент рунета.

В комплексе мощной и оперативной контрпропаганды, а так же обеспечении кибербезопасности важных государственных объектов-сайтов, можно выстроить достаточно эффективный барьер для противодействия российскому влиянию в нашем информационном пространстве.

Следующим этапом может стать ужесточение контроля за контентом, который публикуется как на интернет-ресурсах, так и ТВ, радио, печатных изданиях. Причем речь идет не столько о цензуре, сколько о достоверности публикуемых материалов и освещаемых тем. При хорошо налаженной проверке достоверности фактов не составит труда оперативно и своевременно уличать российских пропагандистов во лжи, что в будущем может стать поводом для более жестких мер применимых к их деятельности.

Источник: sprotyv.info

Автор: Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

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