Сегодня 08:00
российский концерн “Калашников” представил (в очередной раз) свой барражирующий боеприпас “КУБ-10МЭ”

Отличие от предыдущей версии – дальность полёта 100 км, максимальная высота 1 800 метров, крейсерская скорость 120 км/ч, а так же, как заявляет производитель, высокий уровень стойкости к воздействию РЭБ и абсолютно новая ОЭС, высокоэффективно работающая как по стационарным, так и подвижным объектам.

Противник впервые показал кадры применения Куб-2 в январе 2025, а официально презентовал этот ББ на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ) в феврале 2025 года.

Одиночные факты применения этого средства фиксировались от Херсонской области до Покровского направления, но массового явления они так и не получили. Возможно, это связано с тем, что данный ББ является конкурентом в нише “Ланцет”, концерн “Калашников” заходит на территорию, которую для себя застолбила ZALA благодаря лоббизму на Фрунзенской набережной.

Кроме того, исходя из характеристик “КУБ-10МЭ”, он уже как год должен терроризировать нашу логистику на глубину 80 км+, но этого не происходит по какой-то неизвестной причине и этим продолжают заниматься в ближних зонах fpv и “Молнии” с “Ланцетами”. Почему?

Или у ZALA рычаги давления монополизма намного увесистее, нежели у наследников великого оружейного плагиатора, или с “КУБом” на самом деле не всё так радужно и перспективно, в категории заявляемых характеристик и надёжности? Да и в ОАЭ он особо российских партнёров в регионе не восхитил. Так в чём же собака порылась или вообще зарыта?

В любом случае этот аппарат не стоит упускать из виду, с учётом того, к каким параметрам воздействия стремиться противник и, что он готов показывать в открытом доступе. Мы сейчас уверенно масштабируем зоны контроля вражеской логистики на глубину 50 км+ и достигаем пределов в 120 км, но это не означает, что враг будет действовать зеркально.

Предупреждён – защищён? Хочется верить, что именно так.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/27366

