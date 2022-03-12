РОССИЙСКИЙ ПИЛОТ, СДАВАЙСЯ УКРАИНСКИМ ВОЕННЫМ!

Единственный способ сохранить свои жизнь и честь!

За рішенням генерального директора Юрія Гусєва Державний концерн "Укроборонпром" готовий виплатити премії за викрадену бойову авіаційну техніку окупантів!

1 000 000 долларів США — за викрадений чи трофейний боєздатний літак.

500 000 долларів США — за захоплений військовий гелікоптер у робочому стані.

РОСІЙСЬКИЙ ПІЛОТ, ЗДАВАЙСЯ УКРАЇНСЬКИМ ВІЙСЬКОВИМ!

єдиний спосіб зберегти своє життя та честь!

Внимание! По решению генерального директора Юрия Гусева ДК «Укроборонпром» готов выплатить премии за похищенную боевую авиационную технику оккупантов!

1 000 000 долларов США — за угнанный или трофейный самолет в рабочем состоянии.

500 000 долларов США — за захваченный вертолет в рабочем состоянии.

Пилотам РФ, готовым участвовать в программе, гарантируем выдачу гражданства свободной страны!

Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

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