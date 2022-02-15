Российско-украинская война: как Нормандский формат перешел в Будапештский

Визиты в Москву министров иностранных дел и обороны Великобритании Лиз Трасс и Бена Уоллеса 10 и 11 февраля, а также телефонные переговоры 12 февраля Энтони Блинкена и Джозефа Байдена с Кремлем убедительно показывают: Нормандский формат уже сменяется Будапештским. Великобритания и США как страны гаранты суверенитета и территориальной целостности Украины прямо интересуются у Кремля, когда он выведет свои оккупационные войска без всяких условий.

Для того, чтобы у Кремля не возникло впечатления, что дальше разговоров не зайдет, и чтобы школа Венедиктова на «Эхе Москвы» не гадала, «Сколько дураков готовы приехать воевать в Украину с российскими оккупантами», в США и ряде стран НАТО предприняли несколько вполне конкретных действий. В их числе и появившееся 12 февраля решение о частичном вывозе из Украины дипломатов США и их семей, которое продублировали также другие страны. Этот шаг показывает Москве, что США готовы к военным действиям с РФ и выстраивают под них логистику. Военные инструктора из США и Великобритании Украину не покидают и не собираются покидать. Более того, на польско-украинскую границу прибыло еще около 2 тыс. военных из 82-й воздушно-десантной дивизии США. Вскоре вся дивизия будет в сборе.

Так что, в Кремле и на «Эхе Москвы» могут на этот счет не беспокоиться, пусть лучше подумают, насколько «Эху» стоит подальше уехать от Москвы. Ведь в шутке Лавров на счет того, признает ли Великобритания суверенитет РФ над Ростовской и Воронежской областями и в ответе на нее Лиз Трасс лишь маленькая доля шутки. Эти области были завоеваны царем Петром I всего 300 лет назад, что получило в московской историографии название усмирения бунта Кондратия Булавина. Усмиряли долго и столь усердно, что часть казаков сбежала от царя на Дунай к турецкому султану, где вплоть до ХХ в. была известна как этнографическая группа «некрасовцы». Лавров шутит в правильном направлении и скоро дошутится. В МИД Великобритании оценили юмор Лаврова и еще подарят его ведомству новую политическую карту Евразии, где РФ будет располагаться исключительно на льдинах Арктики, как она и изображена на эмблеме партии «Единая Россия».

Российским ученым и аналитикам давно следовало бы повнимательней присмотреться к эмблеме «Единой России», а не выискивать масонские знаки и тайные предначертания на долларах США. Ведь на этой эмблеме путь России изображен предельно конкретно: белый медведь уходит во льды северного полюса. Недостает только цитаты Ленина «Правильной дорогой идете, товарищи». Но тут и без Ленина все ясно – во льды, товарищи великороссы, во льды, там ваше место. Тем более, что бурому медведю, который со времен Крымской войны был эмблемой Российской империи, вы изменили. Раз уж изменили, то и дрейфуйте теперь на льдинах.

Но пока аборигены Кремля пытаются дрейфовать на льдинах между Нормандским и Будапештским форматами. Кремлю очень хотелось Ялты-2, и он такие ее получил в виде переговоров с Великобританией и США о выводе войск РФ из Украины, Грузии и Молдовы. Мечта сбылась, но Кремль это не радует, и он обратился к Макрону с просьбой вернуть эти переговоры к Минскому соглашению и Нормандскому формату.

Добрый Макрон согласился помочь, но Кремль сам все испортил. Он не только провалил встречу советников в Берлине 10 февраля, но и тут же выкатил Украине новый ультиматум через Машу Захарову и объявил Черное и Азовское моря зоной стрельб российского флота. То, что этим Москва де-факто вторглась в территориальные воды Украины ничуть Кремль не смутило. Но это вызвало недоумение у Макрона, который 12 февраля позвонил Путину и спросил: вам нужна война или переговоры о мире, определитесь, пожалуйста. Ведь диалог не совместим с военной эскалацией.

Неизвестно, что ответили Макрону из Кремля. Похоже, там решили устроить тендер между Парижем и Берлином: кто из них готов на большие уступки за счет Украины. В Кремле теперь ждут приезда 15 февраля канцлера Шольца и надеются, что тот будет более уступчив, чем президент Макрон. Для повышения сговорчивости Шольца наивно сделали утечку от больного Зюганова, что Госдума может признать независимость двух «республик» в ОРДЛО. В Москве почему-то тупо верят, что если она официально аннексирует ОРДЛО, то это всех сильно напугает и сделает сговорчивей. Великороссы не устают поражать своими странностями.

Стрельбы в Черном и Азовском морях, куда стянули почти треть всех военных флотов РФ, тоже из этого разряда. Проведение этих стрельб без согласия Украины равнозначно военному нападению. Украина такого согласия не давала. Более того, МИД Украины потребовал от РФ дать пояснения о них в течении 48 часов. Москва этого не сделала, и теперь МИД Украины запустил в Вене процесс получения справки от ОБСЕ о том, что РФ совершила вооруженное вторжение в Украину. Скоро у РФ начнутся еще и переговоры в Венском формате, а Украина получит от ОБСЕ справку о российской агрессии с разрешением отразить ее своими силами и с привлечением сил других государств, согласно положениям о коллективной безопасности.

С чем Москву и поздравляем. Самое время заняться подготовкой койки для Путина рядом с Жириновским и Зюгановым, а Венедиктов на «Эхе Кремля» может начинать голосование, кто из них уйдет раньше.

Источник: sprotyv.info

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