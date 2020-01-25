Рост промышленности в России обеспечили невидимые, неизвестные ископаемые

В России продолжают манипулировать данными об экономическом благополучии и росте промпроизводства.

Российские аналитические и статистические организации, государственного уровня, уже давно не вызывают доверия как источники правдоподобной информации. Скандалы с манипуляциями разного рода статистиками возникали регулярно на протяжении последних лет. Тем не менее, они не перестают заниматься распространением неверной информации о состоянии экономики РФ и всех с ней сопряжённых областей.

И на фоне этого, что может быть удивительного в том, что российский Росстат выдал на-гора отчет фиксирующий рост промышленности, который удивил практически всех независимых экспертов.

Так, согласно данным Росстата промпроизводство выросло на 2,1%. И это при том, что большую часть года по ряду показателей оно не превышало 0,3%, а порою и уходило в “минус”.

Например, главный стимулятор роста промпроизводства в РФ, нефтедобыча, упала на 0,3%, добыча угля сократилась на 2,3%, но сырьевой сектор по расчетам Росстата вырос на 1,8%. Как так? Все просто и всё в лучших традициях стахановского движения.

Дело в том, что по данным Росстата Россия увеличила добычу золота с приростом до 17%, а так же неких, неназываемых в отчёте, но очень полезных ископаемых на 20,5%.

В свою очередь, такой бум и рост промпроизводства никак не отразился на железнодорожных перевозках, которые должны были вырасти, но они наоборот, рухнули на 2%, упав до уровня 2015 года. Индекс деловой активности в российской промышленности, согласно анализу IHS Markit, за год спикировал до 47,5 пункта.

Что же, на бумаге выходят красивые цифры и для отчетности в высоких кабинетах сойдёт, но в реальности это не так. И можно сколько угодно подлавливать российских официальных статистов и буквально тыкать их носом в их же ложь, лгать от этого они не перестанут. Равно как и не перестанет ухудшаться окружающая их реальность.

И в какой-то момент, с экранов российских телевизоров будет звучать нарратив о росте и процветании могучей империи, выстоявшей в противостоянии с мировым капитализмом. Будет звучать для семей, заедающих похлебкой из валежника выдержанную, трехлетнюю боярку.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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