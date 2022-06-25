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росію і білорусь виключили з Енергетичної Хартії

росію і білорусь виключили з Енергетичної Хартії

За наполяганням української сторони, москву та мінськ позбавили статусу спостерігачів у цій спільноті, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Держава-агресор, що, порушує міжнародні угоди, зневажає права інших держав і народів, як і її сателіт, заслуговують на міжнародну ізоляцію, у тому числі в енергетичних спільнотах та організаціях, – додав Галущенко.

Договір про Енергетичну Хартію є багатосторонньою угодою, де закріплюються принципи співпраці у сфері захисту іноземних інвестицій, транзитні правила до енергосистем та механізми вирішення суперечок.

Источник: https://t.me/spravdi/11524

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