Росію виключили з Ради Європи після 26 років членства

Комітет міністрів Ради Європи виключив росію зі складу організації після 26 років членства, повідомляє hromadske.ua із посиланням на пресслужбу Ради Європи.

Генсек організації 15 березня отримав офіційне повідомлення про вихід росії з Ради Європи, а також інформацію про намір денонсувати Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод.

Того ж дня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення виключити росію зі складу організації. Таке рішення підтримали 46 країн. росія була членом Ради Європи з 28 лютого 1996 року.

У соцмережах вже з’явилось фото того, як російський прапор спустили біля будівлі Ради Європи.

Міністр закордонних справ привітав виключення росії з Ради Європи. За його словами, росії не місце в європейських органах, бо вона веде варварську загарбницьку війну проти України.

Прессекретар президента рф Дмитро Пєсков заявляв, що вихід із Ради Європи означає вихід росії із її усіх механізмів, зокрема й Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ухваленою учасниками РЄ. Менше з тим, віцеспікер ради федерації рф Костянтин Косачєв запевняв, що це не означатиме повернення смертної кари.

Агентство Телевидения Новости