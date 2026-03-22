Розблокувати Ормузьку протоку - надзвичайний ризик для ВМС США, - військовий аналітик Купер

Ормузька протока має дуже вузький прохід, до того ж і мілководний, тому достатньо навіть одного затопленого судна, щоб заблокувати прохід з обох сторін

Про це в етері Еспресо та Slawa.TV розповів військовий історик та авіаційний аналітик Том Купер в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Звичайно, розблокувати Ормузьку протоку для США можливо, але це пов’язано з надзвичайним ризиком. Для цього доведеться заводити військові кораблі безпосередньо в протоку. І саме тут у ВМС США виникають серйозні застереження. Це дуже вузький прохід — у найвужчому місці близько 33 км. До того ж він мілководний - середня глибина становить приблизно 25 м. Тому достатньо навіть одного затопленого судна — якщо, наприклад, Іран потопить танкер, торгове чи навіть військове судно — і вся протока може бути заблокована. Прохід просто стане фізично непрохідним в обох напрямках", - зауважив Том Купер.

На його думку, Іран також має можливість замінувати Ормузьку протоку, чого поки не сталося, але такий сценарій цілком реальний. Окрім цього, іранці можуть фактично заповнити акваторію морськими дронами. У такому разі вони здатні перевантажити системи оборони кораблів ВМС США, прорвати захист і завдати потужного удару.

"Подібні атаки вже були останніми тижнями проти торгових суден і танкерів біля узбережжя Іраку, Кувейту та Об’єднаних Арабських Еміратів. Причому удари завдаються дуже вибірково — по ретельно визначених цілях. Це означає, що вони чітко розуміють, що роблять: ідентифікують судна, пов’язані зі США — під американським прапором або з іншим зв’язком — і б’ють саме по них, не зачіпаючи інші, наприклад, індійські танкери чи судна, що прямують до Індії. Вони добре знають, що роблять. І американці, попри значно кращу ситуаційну обізнаність — а можливо, саме завдяки їй — розуміють, що Іран здатен завдати їм дуже серйозної шкоди. І саме цього Трамп не лише не хоче, а й мусить уникнути за будь-яку ціну", - прокоментував аналітик.

За його словами, чим менше американських військових загине або буде поранено в цій війні, тим краще для Трампа. Адже, як відомо, він уже в багатьох аспектах вийшов за межі своїх повноважень. Передусім слід пам’ятати, що він обіцяв не втягувати США в нові війни на Близькому Сході, натомість зараз уже вдруге діє на боці Ізраїлю, і цим порушує власні ключові принципи.

"Можливості щодо відкриття Ормузької протоки для США залишаються вкрай обмеженими. Це видно навіть із цієї, відверто кажучи, абсурдної вимоги до Китаю та НАТО надіслати свої кораблі та розблокувати протоку. Чому вони мали б це робити? Адже саме США та Ізраїль розпочали цей конфлікт, завдавши удару по Ірану. Тож, це не завершиться саме по собі. І розраховувати, що американці чи ізраїльтяни відправлять свої військові кораблі, щоб розблокувати Ормузьку протоку, — вибачте, це просто ілюзія", - резюмував Купер.

Джерело: espreso.tv

