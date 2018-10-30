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Роз’єднання «Нафтогазу» неминуче – Гройсман

Роз’єднання «Нафтогазу» неминуче – Гройсман

Україна в будь-якому муситиме реформувати державну енергетичну компанію «Нафтогаз», заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв’ю інформаційному агентству «Укрінформ». Так він прокоментував питання про подальшу долю підприємства.

За словами голови уряду, роз’єднання «Нафтогазу» на різні підприємства вимагають європейські стандарти, але спершу необхідно узгодити модель, за якою будуть впроваджуватись реформи.

«Щоб наважуватися розпочати зміни, має бути чітка модель. У будь-якому випадку роз’єднання «Нафтогазу» неминуче: це передбачає європейське законодавство – добування газу з одного боку, а транспортування і зберігання – з іншого. Такою є вимога Європейського Союзу, і, якщо ми хочемо стати єдиною частиною енергетичного співтовариства, енергетичної системи, маємо піти на цей крок», – пояснив Гройсман.

Він додав, що конкретний порядок реформування держпідприємства мають визначати фахівці енергетичної галузі й наглядова рада «Нафтогазу».

Раніше Володимир Гройсман розкритикував обіцянку очільниці партії «Батьківщина» та колишньої голови уряду Юлії Тимошенко ліквідувати «Нафтогаз» в разі перемоги на виборах президента. Він заявив, що таким чином Україна втратить можливість стягнути з Росії 2,6 мільярда доларів з відсотками. Як повідомив 26 жовтня Андрій Коболєв, через відсотки борг зріс до 2,7 мільярдів.

Цю суму російський «Газпром» має виплатити українському енергетичному держпідприємству згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Як пояснив Гройсман, ліквідовувати «Нафтогаз» до цієї виплати не можна.

Источник: radiosvoboda.org

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