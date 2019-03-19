Розенко назвал средний размер монетизированной субсидии

Средний размер субсидии, которая вследствие монетизации выплачивается наличными, составляет 1676 грн.

Об этом на селекторном совещании сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

«Средний размер средств, которые люди получают на руки, составляет 1676 грн», - сказал он.

По его словам, монетизация субсидии коснется 3,5 млн домохозяйств, из которых средства через Пенсионный фонд будут выплачены 2,3 млн украинцев, а оставшиеся 1,2 млн - через систему «Ощадбанка».

Также он напомнил, что выплата средств состоится в апреле и мае.

Розенко также подчеркнул, что в госбюджете на 2019 год было предусмотрено 58 млрд грн на субсидии населению, поэтому при монетизации не привлекался дополнительный финансовый ресурс, а лишь был изменен механизм выплат.

Как сообщалось, Кабинет министров с марта этого года начал выплату субсидий наличными (монетизацию субсидий).

По информации Минсоцполитики, для этих целей в марте из государственного бюджета будет выделено почти 5,7 млрд грн.

Агентство Телевидения Новости