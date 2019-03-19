Розенко рассказал, как выросли пенсии украинцев после перерасчета

Средняя сумма повышения пенсий с 1 марта 2019 для лиц, пенсии которых подлежали перерасчету, составляет 514 гривен.

Об этом в ходе селекторного совещания сообщил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Правительственный портал.

«Напомню, что Правительство приняло решение, что повышение пенсий не может быть меньше 100 гривен. На сегодня средняя сумма повышения для лиц, пенсии которых подлежали пересчету, составляет примерно 514 гривен», - сказал он.

По словам вице-премьер-министра, повышение пенсий на сумму от 100 гривен до 400 гривен произошло для 2500000 человек, от 400 грн до 700 грн - более 1500000, от 700 грн до 1000 грн получили практически 500 тысяч человек.

«И, что особенно приятно, два с половиной миллиона украинцев получили повышение более чем 1000 гривен. Подчеркиваю, что это ежемесячное повышение к пенсии», - отметил Павел Розенко.

Он также напомнил, что около 2 миллионов 100 тысяч пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж, но пенсию ниже 1700 гривен, получат дополнительные единовременные выплаты в размере 2410 грн.

«Эта сумма будет выплачена двумя траншами - 1205 грн с 1 марта и 1 205 грн с 1 апреля», - отметил Павел Розенко.

Агентство Телевидения Новости