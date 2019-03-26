Департамент кадрової політики Міністерства оборони України надає роз’яснення щодо алгоритму перевірки військових посадових осіб відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади»:

1. У відповідності до вимог пунктів 3, 10, 11 статті 2 Закону України «Про очищення влади» (далі — Закон) заходи з очищення влади (люстрації) здійснюються щодо:

військових посадових осіб Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців служби за призовом під час мобілізації;

(Довідково: військові посадові особи — це військовослужбовці, які обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або які спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків згідно із законодавством (ч.12 cт. 6 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»)

інших посадових та службових осіб (крім виборних посад) органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пунктах 1-10 цієї частини закону.

(Довідково: перелік працівників Збройних Сил України, які підлягають перевірці, визначає командир військової частини, установи наказом по частині (установі).

Зазначена перевірка здійснюється один раз і не проводиться кожного року після надання Декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі — декларація).

Разом з тим, відповідно до пункту 5 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» дія цього Закону (щодо зобов’язання щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством, не поширюється на військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а також військових посадових осіб з числа військовослужбовців військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військовослужбовців молодшого офіцерського складу військової служби за контрактом осіб офіцерського складу, крім військовослужбовців, які проходять військову службу у військових комісаріатах.

Тобто, ці посадові особи не подають щорічно електронні декларації, а значить і не мають підстав для їх перевірки у відповідності з вимогами Закону України «Про очищення влади».

Крім того, перевірка майнового стану посадових осіб згідно з Законом України «Про очищення влади» тимчасово призупинена до внесення Міністерством юстиції України змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади».

Вимога заповнення і надання паперових декларацій за старою формою, або копій електронних декларацій не відповідає Законам України «Про запобігання корупції» та «Про очищення влади» і є незаконною.

2. Перевірка з питань Закону України «Про очищення влади» військових посадових осіб, які приходять на військову службу за контрактом, отримують чергові військові знання або посади, не перевірялись раніше та підпадають під категорію осіб, які підлягають перевірці, на даний час полягає в тому, що вони пишуть заяви за формою, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563, та надають відповідні копії документів, визначені пунктом 8 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого зазначеною вище постановою, але не заповнюють паперових декларацій, або не роблять копій електронних декларацій.

Запити щодо проведення перевірки цих осіб надсилаються до відповідних органів перевірки у порядку, встановленому законом. На військових посадових осіб до 1973 року народження робиться відповідний запит до Служби безпеки України.

Копії документів (заява, повідомлення про початок проходження перевірки на Міністерство юстиції України) посадових осіб для розміщення на веб-сайті Міністерства оборони України інформації про початок проведення перевірки скануються та в електронному вигляді надсилаються до Відділу супроводження та підтримки веб-порталу Міністерства оборони України Головного управління зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу ЗС України (електронна адреса: vsipmou@gmail.com)

Вимога стосовно надання в заявах згоди на оприлюднення відомостей щодо особи, яка підлягає перевірці, не поширюється на осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

Источник: mil.gov.ua

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