Розкладаємо по поличках ВВП у першому кварталі 2020 року - НБУ

Українська економіка впала на 1,3%. Основні причини – негативний вплив карантину на сферу послуг, стрімке падіння інвестицій, менші витрати у державному секторі, повільний ріст приватного споживання та експорту.

Інвестиції впали до рівня кризи 2014-2015 років. Валове нагромадження основного капіталу скоротилося на 21,4%. При цьому до початку коронакризи український бізнес мав позитивні очікування щодо інвестицій.

Вперше з 2016 року великі та середні підприємства сформували чистий збиток. Частка збиткових підприємств зросла до 41% у І кварталі 2020 року порівняно з 27% у І кварталі 2019 року. Це й стало однією з головних причин падіння інвестицій. Бо 65% капітальних інвестицій фінансуються за рахунок власних коштів бізнесу.

Витрати домогосподарств зростали попри коронакризу. Але ріст сповільнився до 8,1%. Причини – повільніше зростали доходи громадян, погіршилися споживчі настрої та змінилася поведінка через карантин. Громадяни менше коштів витрачали на товари не першої необхідності. Ще одна причина меншого споживання – заборона на роботу непродуктових магазинів та ринків. Натомість зросла інтернет-торгівля.

Споживання державного сектору продовжувало зменшуватися – на 9,7% – через складну ситуацію з доходами.

Погіршилися показники практично усіх галузей. Найбільший негативний вплив спостерігався у сфері транспорту та більшості секторів послуг.

У II кварталі 2020 року очікується поглиблення падіння ВВП. Причина – дія карантину упродовж всього кварталу. Економічна активність та зайнятість відновлювалися після пом’якшення карантину з середини травня. Проте дані свідчать, що падіння за підсумками року, ймовірно, буде глибшим, ніж очікувалося у попередньому прогнозі.

Источник: facebook.com / Національний банк України

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