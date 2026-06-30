● Міністерка культури Польщі Марта Цєнковська вийшла до преси із заявою, яку польські медіа чомусь назвали "важкою звісткою".

Завершився другий етап спільних пошукових робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині. Очікування польських урядовців і радикальних істориків були традиційно високими - за їхніми розрахунками і "свідченнями", на виділеній ділянці цвинтаря мало знаходитися масове поховання близько 90 жертв подій 1945 року.

● Результат?

Повністю порожньо. Другої братської могили не виявлено. Пошуки згорнуто до серпня. Дивна причина для суму у поляків, чи не так?..

● Системний збій політичних міфів

Для наших читачів це не сюрприз. Недавно ми розбирали подібний кейс у селі Угли на Рівненщині.

Там пропагандисти теж малювали карти "страшних звірств і тисяч замордованих", а за фактом розкопок більше 1000 квадратних метрів археологи знайшли тільки старий німецький цивільний цвинтар і одне самотнє поховання.

● Тепер історія повторюється в Пужниках.

Схожий алгоритм:

- Окремі польські кола або колишні радянські архіви (щедро сфабриковані спецгрупами НКВС для дискредитації українського визвольного руху) видають цифри, завищені в багато разів.

- Локації вносяться до списків "масового геноциду" - туди потрапляють і покинуті хутори, і навіть старі всім відомі цвинтарі, де за документами намагаються шукати "жертв УПА".

- Як тільки на місце приходить професійна міжнародна комісія з істориками і археологами - бульбашка емоційного нагнітання голосно тріскає із характерним польським "пшшшик".

● Це не означає, що трагедії не було взагалі.

В 2025 у тих же Пужниках було ексгумовано останки 42 осіб (серед яких більшість ідентифіковані як жінки і діти - і це реальна людська трагедія, яку потрібно визнавати та вшановувати).

Але коли замість встановлених 42 жертв політики намагаються масштабувати цифри до тисяч і "масових безслідних захоронень по всій Західній Україні", то наука каже своє тверде "ні".

● Сухий висновок, без емоцій - історія не терпить умовного способу, а археологія - політичних маніпуляцій і популізму.

Випадок у Пужниках, як і до цього в Углах, доводить єдину залізобетонну істину: ця історія має належати суто фаховим науковцям, а не політикам, які торгують емоціями заради балів на виборах.

● Коли історією займаються професійні історики і археологи за міжнародними протоколами, простір для спекуляцій зникає.

Будь-яка маніпуляція у будь-чию сторону розіб'ється об звіти експертизи. Наш обов'язок - визнати, знайти і гідно поховати кожну реальну жертву. Але ми не маємо підміняти реальність популістичними маніпуляціями, часто написаними на Луб'янці.

● Факти і професіоналізм - найкраща зброя.

(с) Дозвольте доповісти

Джерело: facebook.com/eptpk

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