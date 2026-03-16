Розкриті технічні характеристики американських лазерних систем для бойових гвинтівок Dagir-V1

Армія США замовила нову партію лазерних систем MAWL‑X1 та DAGIR‑V1 від компанії B.E. Meyers & Co. Йдеться про понад тисячу одиниць, які вже були поставлені, та ще понад тисячу, що мають надійти наступного року в рамках програми Tailored Logistics Services. Закупівля є частиною модернізації можливостей нічних операцій, де точність наведення та ідентифікація цілей у темряві мають вирішальне значення.

MAWL‑X1 — це високопотужний лазерний модуль для індивідуальних карабінів, який працює в інфрачервоному та видимому зеленому спектрі. Він допомагає військовим у виявленні та ураженні цілей у нічних умовах. Система використовує технологію VCSEL‑діодів, що забезпечує стабільний промінь і якісне освітлення. Пристрій має кілька режимів потужності та розбіжності променя для ближнього бою, середніх і дальніх дистанцій. Конструкція модульна й симетрична, що дозволяє адаптувати її під різні конфігурації зброї.

Кнопка активації MAWL‑X1 розташована лише на 0,37 дюйма над верхньою планкою, що дає змогу вмикати систему без зміни хвату. Це рішення покликане зберегти ергономіку та керованість зброї навіть із додатковим обладнанням.

DAGIR‑V1 — ще один лазерний комплекс для наведення й освітлення, який поєднує інфрачервоний підсвітлювач із видимим та інфрачервоним наведенням. Він оснащений 40‑мВт інфрачервоним вказівником та двома 350‑мВт інфрачервоними підсвітлювачами. Система дозволяє регулювати параметри променя без зняття пристрою зі зброї, а всі компоненти захищені герметичним алюмінієвим корпусом для роботи у складних умовах.

Компанія B.E. Meyers & Co., що базується у Редмонді, Вашингтон, виробляє лазерні та оптоелектронні системи для армії та правоохоронних органів. Її продукція повністю розробляється й збирається у США, а нові замовлення підтверджують ключову роль цих технологій у підвищенні ефективності нічних бойових дій американських військових.

