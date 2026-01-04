Розкриті технічні характеристики китайської гіперзвукової протикорабельної ракети YJ-20

Китай вперше публічно продемонстрував запуск гіперзвукової протикорабельної ракети YJ-20 з борту есмінця Type 055, що належить Військово-морським силам Народно-визвольної армії. Відео оприлюднено офіційним військовим медіаресурсом China Military Bugle та зафіксувало фінальний випробувальний запуск перед завершенням розробки й переходом до серійного виробництва.

Ракета YJ-20 запускалась із вертикальної пускової установки методом «холодного старту» — її виштовхнули перед активацією двигуна. За словами китайських військових експертів, це boost-glide озброєння, яке складається з ракетного прискорювача та глайдера біконічної форми. Така конструкція дозволяє створювати ударні хвилі в атмосфері та виконувати маневри на термінальній ділянці польоту, ускладнюючи перехоплення.

Ракета здатна вражати надводні цілі під майже вертикальним кутом на гіперзвуковій швидкості (понад Mach 5), що створює серйозні виклики для систем морської протиракетної оборони, особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні. За словами експертів, YJ-20 може запускатися з кораблів, підводних човнів і палубної авіації.

Есмінець Type 055 — флагман китайського флоту водотоннажністю понад 10 000 тонн — розглядається як головна платформа для ведення бойових дій на далеких морських рубежах. Інтеграція YJ-20 на ці кораблі дозволяє ВМС КНР суттєво розширити зону дії за межами прибережних вод і посилити глибину оборони країни.

Цей крок свідчить про наміри Китаю нарощувати технологічну перевагу на морі та посилювати свою позицію в потенційних конфліктах у зоні Південно-Китайського моря та довкола Тайваню.

Джерело: noworries.news

