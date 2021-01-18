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Розмір допомоги по вагітності та пологах: нюанси нарахування

Розмір допомоги по вагітності та пологах: нюанси нарахування

Життя складне: зараз у зв’язку з виробничою необхідністю вагітну жінку можуть відправити у відпустку за власний рахунок, а можуть ще й перевести на 0, 5 ставки. Чи вплине це на розмір допомоги по вагітності та пологах?

Як пояснила головний спеціаліст Гірського бюро правової допомоги Ріта Переяслова, сума декретних виплат є добутком середньоденної зарплати і кількості календарних днів декретної відпустки. Розрахунковим періодом для визначення середньоденної зарплати є 12 календарних місяців перебування у трудових вiдносинах (з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому розпочалася відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами.

«Середньоденна зарплата обчислюється шляxом ділення нарахованої зa розрахунковий період зaрплати, нa яку нараховано єдиний соціальний внесок, нa кількість кaлендарних днів зайнятості, без уpахування календарних днів, не вiдпрацьованих з поважних причин. Під поважними причинами мається на увазі, зокрема, відпустка без збереження зарплати, – підкреслила юристка. – Тобто відпустка без збереження заробітної плати не включається в дні зайнятості. Відповідно, така відпустка не враховується при обчисленні середньоденної зарплати та не впливає на розмір декретних виплат».

Ріта Переяслова додала також, що факт неповної зайнятості також не впливає на розмір декретних виплат, значення має лише розмір зарплати за відповідний період.

«До того ж допомога по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не має перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску (до 2021 р. – 75 000 грн, з 01.01.2021 р. – 90 000 грн). Вона також не може бути меншою ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на час настання страхового випадку (до 2021 р. – 5000 грн, з 01.01.2021 р. – 6000 грн)», – зазначила фахівчиня.

Таким чином, якщо через неповну зайнятість допомога по вагітності та пологах, розрахована відповідно до середньоденної зарплати, у розрахунку на місяць буде меншою від розміру мінімальної заробітної плати, то декретні будуть нараховані в розмірі мінімальної заробітної плати у розрахунку на місяць.

Источник: slk.kh.ua

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Темы: Украина

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