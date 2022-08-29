Розпочалися бої за Херсон

Українські військовослужбовці прорвали першу лінію оборони російсько-окупаційних військ у Херсонській області. Один із полків відійшов від своїх позицій.

Про це повідомляє Оперативне угруповання військ «Каховка» та підтверджують джерела в ЗСУ на півдні, пише Громадське. Вказують, що 109-й стрілковий полк «ДНР» відійшов від зайнятих позицій.

Наразі в Херсоні та області відсутнє електропостачання, повідомляє «Суспільне». Відтак інформація про це з’явилась і в російських ЗМІ. Там причиною назвали «аварію на підстанції».

Доповнено о 13:07. ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України, сказала нам у коментарі керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк.

Доповнено о 13:17. У «Каховці» зазначили, що ситуація на тимчасово окупованій території Херсонщини вкрай непроста. HIMARS знищили практично всі великі мости: Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський.

«Залишилися лише пішохідні переходи. російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Для України це блискучий шанс повертати свої території», — вказують там.

Доповнено о 13:23. ЗСУ влучили у Бериславський машинобудівний завод, де війська рф розташували свою техніку, боєприпаси та живу силу. Зараз там велика пожежа, повідомив голова Бериславської РВА Володимир Літвінов у коментарі «Суспільному».

Агентство Телевидения Новости