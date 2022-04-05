Розпочалось засідання Радбезу ООН, яке скликала Велика Британія щодо війни в Україні — планують обговорити збільшення кількості доказів про воєнні злочини в українських містах. Очікується, що президент Зеленський виступить зі зверненням.

Раніше Росія заперечила звинувачення своїх військових у злочинах проти мирного населення на Київщині, зокрема в Бучі, назвавши це «жахливою провокацією українських радикалів» та ініціювала засідання Радбезу — там у скликанні відмовили

Новости портала «Весь Харьков»