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Розпочалось засідання Радбезу ООН

Розпочалось засідання Радбезу ООН, яке скликала Велика Британія щодо війни в Україні — планують обговорити збільшення кількості доказів про воєнні злочини в українських містах. Очікується, що президент Зеленський виступить зі зверненням.

Раніше Росія заперечила звинувачення своїх військових у злочинах проти мирного населення на Київщині, зокрема в Бучі, назвавши це «жахливою провокацією українських радикалів» та ініціювала засідання Радбезу — там у скликанні відмовили

Новости портала «Весь Харьков»

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