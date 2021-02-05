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Розпочато інспекцію підрозділів ЗС України, які виконують завдання на Донбасі - ГУР

Розпочато інспекцію підрозділів ЗС України, які виконують завдання на Донбасі - ГУР

Про це повідомив Офіс Президента України

За дорученням Президента України Володимира Зеленського та відповідно до Плану контролю за діяльністю ЗС України та інших військових формувань у 2021 році Офіс Глави держави 2 лютого розпочав інспекційну перевірку стану готовності до виконання завдань органів військового управління, з’єднань та військових частин ЗС України, що виконують завдання в операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

Основною метою інспекції є перевірка стану готовності сил і засобів, задіяних в ООС, до виконання завдань за призначенням, а також визначення ефективності заходів, які вживаються керівництвом Міністерства оборони України та ЗС України, інших органів військового управління щодо всебічного забезпечення сил і засобів, що виконують завдання на сході держави. Крім того, перевірка спрямована на виявлення чинників, що негативно впливають на стан готовності сил і засобів до виконання завдань.

До участі в інспекційній перевірці залучено представників Офісу Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства оборони України та ЗС України.

За результатами перевірки буде підготовлено доповідь Президентові України, а також пропозиції щодо подальшого нарощування спроможностей ЗС України та шляхів розв’язання наявних проблем у сфері оборони держави.

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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