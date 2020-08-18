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Розпочато реєстрацію на третю сесію ЄВІ з іноземної мови для вступників у магістратуру на контракт

Розпочато реєстрацію на третю сесію ЄВІ з іноземної мови для вступників у магістратуру на контракт

Для вступників у магістратуру, які не змогли з тих чи інших причин скласти чи бажають перескласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, сьогодні, 17 серпня, розпочато реєстрацію на третю сесію ЄВІ. Реєстрація триватиме до 25 серпня, а сам іспит відбудеться 19 вересня.

Результати третьої сесії ЄВІ можна буде використати для вступу лише на контракт.

Документи для реєстрації вступники подають онлайн: на офіційну електронну скриньку приймальної комісії, зазначену в ЄДЕБО та на сайті закладу вищої освіти, або із застосуванням іншого, визначеного закладом, каналу зв’язку.

Перелік документів, скан-копії яких мають подати вступники:

● анкета-заява; https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/30/dodatok.docx

● документ, що посвідчує особу;

● облікова картка платника податків;

● документ про здобутий ступінь вищої освіти;

● фотокартка для документів.

Пункти проведення ЄВІ створять у всіх обласних центрах (за винятком міст Донецьк та Луганськ) та містах Сєвєродонецьк і Слов’янськ.

Тестування відбуватиметься із дотриманням усіх правил безпеки та із застосуванням протиепідемічних заходів. До пунктів тестувань допускатимуть учасників та залучених осіб із температурою не вище 37,2 С, без ознак респіраторних хвороб та у захисних масках.

Третя сесія – платна, вартість визначена Українським центром оцінювання якості освіти і складає – 510 грн. Із порядком здійснення розрахунків та умовами надання платних послуг ЄВІ можна ознайомитися за посиланням. https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/Spetsialno-organizovana-sesiya-YEVI-113-vid-02.07.2020.pdf

Нагадаємо, що 13 серпня 2020 року стартував прийом електронних заяв на вступ до вишів на бакалавра (наскрізного магістра) після 11 класів. https://mon.gov.ua/ua/news/13-serpnya-startuye-podannya-elektronnih-zayav-dlya-vstupu-na-bakalavra-ta-naskriznogo-magistra

Источник: mon.gov.ua

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