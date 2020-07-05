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Розпочато роботу консультативно-дорадчого органу Кабінету Міністрів України з питань оборонно-промислового комплексу

Розпочато роботу консультативно-дорадчого органу Кабінету Міністрів України з питань оборонно-промислового комплексу

2 липня 2020 року в Мінекономіки відбулося перше засідання Президії Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу під головуванням заступниці Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлани Панаіотіді.

У засіданні взяли участь представники Верховної Ради України, РНБО, Офісу Президента України, Секретаріату КМУ, Мінекономіки, Міноборони, Мінфіну, МЗС, МВС, СБУ, ДКАУ та ДК «Укроборонпром».

Під час заходу було обговорено результати проведення Огляду оборонно-промислового комплексу та стану виконання ключових завдань щодо його реформування, які визначені Президентом України (Указ Президента України від 27.02.2020 № 59).

«Незважаючи на низку проблемних питань в ОПК, його наявний стан дозволяє задовольнити основні потреби сектору безпеки і оборони України відповідно до сучасних викликів та загроз», – зазначила Світлана Панаіотіді.

Для активізації процесів реформування оборонно-промислового комплексу та оперативного вирішення нагальних питань реалізації військово-промислової політики, було прийнято рішення проводити засідання президії Міжвідомчої комісії двічі на місяць.

Довідково.

Міжвідомча комісія з питань ОПК створена постановою КМУ від 24 січня 2020 р. № 54, як консультативно-дорадчий орган, для забезпечення узгодження дій центральних органів виконавчої влади з питань, пов’язаних з функціонуванням оборонно-промислового комплексу.

З метою оптимізації роботи Міжвідомчої комісії Урядом внесено зміни до постанови від 24 січня 2020 р. № 54, відповідно до яких для оперативного вирішення та прийняття рішень з термінових питань, що належать до компетенції МК ОПК, створено президію Міжвідомчої комісії, в тому числі і в умовах карантинних обмежень.

Источник: me.gov.ua

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Темы: впк, кабмин

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