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Розподіл державних коштів інформаційного марафону "Єдині новини # UAразом"
✔️ ТОВ "Ми – Україна" 146.8 млн. гривен контролює Єрмак через Міжнародний центр перспективних досліджень, додаткове фінансування через "Енергоатом"
✔️ ТОВ "СЛМ Новини" 112.1 млн. гривен контролює Віктор Пінчук
✔️ ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" 110.2 млн. гривен контролює Ігор Коломойський (під санкціями).
✔️ ПрАТ "Телеканал "Інтер" контролюють Хорошковський, Фірташ (в розшуку США, чекає екстрадиції, влада України всіляко перешкоджає екстрадиції з Австрії в США*), Льовочкін (ОПЗЖ)
✔️ Компанія "Кінокіт", співвласниками якої Володимир Оселедчик і Юлія Дроздова. (контролює Кирил Тимошенка)
Джерело: @tZEinform
Темы: бюджет, змі, пропаганда, україна