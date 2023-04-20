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Розподіл державних коштів інформаційного марафону "Єдині новини # UAразом"

Розподіл державних коштів інформаційного марафону Єдині новини # UAразом

✔️ ТОВ "Ми – Україна" 146.8 млн. гривен контролює Єрмак через Міжнародний центр перспективних досліджень, додаткове фінансування через "Енергоатом"

✔️ ТОВ "СЛМ Новини" 112.1 млн. гривен контролює Віктор Пінчук

✔️ ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" 110.2 млн. гривен контролює Ігор Коломойський (під санкціями).

✔️ ПрАТ "Телеканал "Інтер" контролюють Хорошковський, Фірташ (в розшуку США, чекає екстрадиції, влада України всіляко перешкоджає екстрадиції з Австрії в США*), Льовочкін (ОПЗЖ)

✔️ Компанія "Кінокіт", співвласниками якої Володимир Оселедчик і Юлія Дроздова. (контролює Кирил Тимошенка)

Джерело: @tZEinform

Новости портала «Весь Харьков»

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