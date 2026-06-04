Розрив з московським патріархатом підтримують 80% українців, заборону проросійських церков — 62%, свідчить опитування

Українське суспільство демонструє стійкий запит на розрив із москвою: абсолютна більшість виступають за відокремлення УПЦ від російської православної церкви, а більш ніж половина — за повну заборону проросійських релігійних організацій

Про це свідчать результати травневого дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 4–9 травня серед 2000 респондентів.

80% опитаних підтримують розрив зв'язків УПЦ з російською православною церквою через російську агресію проти України. За заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних із державою-агресором, виступають 62% респондентів.

57% підтримують заборону діяльності Української православної церкви під керівництвом митрополита Онуфрія через її зв'язки з РПЦ. Ще 67% виступають за запровадження санкцій щодо митрополита.

Показовим є і рейтинг довіри до релігійних лідерів. Найбільшу довіру українців має митрополит Епіфаній, Предстоятель Православної Церкви України — 47%. Патріарх РПЦ Кирило отримав лише 3%, причому рівень недовіри до нього різко зріс порівняно з 2018 роком.

60% позитивно оцінюють створення ПЦУ, а 54% підтримують об'єднання ПЦУ та УПЦ в єдину православну церкву України.

79% українців переконані, що держава має регулювати діяльність релігійних організацій, якщо вони становлять загрозу для країни. При цьому 68% вважають рівень свободи віросповідання в Україні високим.

Про практичні наслідки зв'язків із москвою на пресконференції у Києві заявив голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, в Україні від мобілізації заброньовано 6,5 тис. священнослужителів із релігійних організацій, віднесених до критичної інфраструктури. Однак для УПЦ МП цей шлях закритий.

"Релігійні організації, які відносяться до Української православної церкви московського патріархату, не можуть ставати стратегічними, а їх священники — бронюватися", — сказав Єленський.

▶ ️Парламент ухвалив законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні — у серпні 2024 року Верховна Рада проголосувала за закон про регулювання діяльності релігійних організацій, пов'язаних із росією.

Джерело: espreso.tv

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