Розшук дітей: для жителів деокупованих територій Харківщини запрацював спеціальний портал

Державний портал розшуку дітей «Діти війни» розпочав свою роботу.

На цьому порталі координуються зусилля органів державної та місцевої влади, правоохоронців та суспільства для допомоги дітям, що постраждали через повномасштабну збройну агресію росії. Про це повідомляє видання Думка із посиланням на Харківську ОВА.

Портал «Діти війни» – це єдина платформа, яка надає актуальну інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни, були примусово вивезені за межі країни чи піддані іншим незаконним діям, та тих, кого вдалося розшукати та врятувати. Дані щодня оновлюють правоохоронні органи.

«Для Харківської області робота цього порталу є надзвичайно актуальною, адже близько 30% території області побували під тимчасовою ворожою окупацією, де були зафіксовані непоодинокі випадки примусового вивезення дітей окупантами за межі країни під приводом «оздоровлення». Наразі Харківська обласна військова адміністрація спільно з Міністерством реінтеграції та правоохоронними органами веде активну роботу з визначення кількості депортованих дітей та їхнього повернення в Україну», – зазначили в обладміністрації.

На порталі «Діти війни» можна в один клік залишити інформацію:

– про дитину, яка загубилася;

– про злочин, скоєний проти дитини;

– якщо ви знайшли дитину без супроводу дорослих;

– якщо вам відомо про факт депортації дитини;

– про примусову зміну громадянства та документів дитини;

– про інші порушення прав дитини під час війни.

Ці запити автоматично отримають та опрацюють відповідні відомства.

Проєкт «Діти війни» був реалізований за дорученням Офісу Президента України Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Національним інформаційним бюро у тісній співпраці з проєктом уряду Канади «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe), що здійснюється компанією Alinea International Ltd.

Агентство Телевидения Новости