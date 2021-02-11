Розслідування фактів топкорупції приносить реальні результати та викликає супротив системи — підсумки роботи НАБУ та САП за ІІ півріччя 2020 року

НАБУ та САП розпочали розслідування у 386 кримінальних провадженнях, повідомили про підозру 76 особам, скерували до суду 35 обвинувальних актів стосовно 56 осіб, домоглися відшкодування понад 370 млн грн. Такі дані про результати роботи антикорупційних відомств за ІІ півріччя 2020 року повідомили Директор Національного бюро Артем Ситник та в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук під час брифінгу 10 лютого 2021 року.

«У ІІ півріччі 2020 року НАБУ вперше успішно реалізовано спільну міжнародну спецоперацію з викриття корупційної схеми ексочільника «Укравтодору». Ми запобігли розкраданню ресурсів держпідприємств на понад 52 млн грн. Вперше підозрюваним у корупції ще на стадії досудового слідства добровільно перераховано до бюджету 50 млн грн», — повідомив Артем Ситник.

За його словами, у 2020-му році антикорупційні органи зіштовхнулися з новими брутальними спробами втручання у роботу. Як приклади Директор Національного бюро назвав рішення Конституційного Суду України щодо скасування положень Закону «Про НАБУ», електронного декларування і відповідальності за недостовірні відомості в е-деклараціях; рішення Печерського та Окружного адміністративного судів Києва про незаконний перегляд виключної підслідності НАБУ у резонансних справах, таємнича зміна Генпрокурором групи процесуальних керівників напередодні вручення підозри заступнику голови Офісу Президента.

«Такий наступ на незалежність НАБУ, а також гостра реакція на вироки ВАКС говорять про те, що ми йдемо правильним шляхом. Національне бюро залишається ефективним, політично нейтральним правоохоронним органом, який керується виключно законом», — наголосив Директор Національного бюро.

За підсумками 2020 року НАБУ продовжило тенденцію до збільшення кількості викритих фактів корупції. Детективи вкотре побили власний рекорд, повідомивши про підозру 201 особі (у 2019 році — 153 особам). Певний спад активності розслідувань пояснюється відсутністю керівника САП, який за законом має підписувати підозри низці посадовців, підслідних НАБУ.

«Маємо низку вироків, якими осіб засуджено до позбавлення волі. Більшість із цих судових рішень наразі розглядаються на стадії апеляційного скарження. Однак уже є три справи, які пройшли апеляційну інстанцію, тобто вироки набрали законної сили, особи отримали реальні строки, — зазначив в. о. керівника САП Максим Грищук.

Щодо економічного ефекту від діяльності НАБУ та САП, то за рік він перевищує 1,9 млрд грн. Йдеться про понад 1 млрд грн, що були відшкодовані державним підприємствам добровільно та в результаті позовної роботи, 50,99 млн грн, перераховані до держбюджету підозрюваними, 65,54 млн грн стягнутих застав, понад 1,5 повернутої колишніми нардепами компенсації за житло, та 805,6 млн грн — завданню шкоди державним інтересам на таку суму вдалося запобігти.

Звіт за ІІ півріччя 2020 року https://nabu.gov.ua/report/zvit-druge-pivrichchya-2020-roku

Відеозвіт:

Источник: nabu.gov.ua

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