Розвідка США допомагає Україні знищувати російських генералів – NYT

Сполучені Штати надали розвідувальні дані про російські підрозділи, це дозволило українцям атакувати і вбивати багатьох російських генералів під час війни Росії в Україні.

Джерело: The New York Times із посиланням на американських посадовців

Деталі: Видання нагадує, що українські чиновники заявили, що вбито 12 російських генералів на передовій, і ця кількість здивувала військових аналітиків.

Допомога щодо націлювання є частиною секретної допомоги адміністрації Байдена щодо надання Україні розвідувальних даних на полі бою в режимі реального часу.

Ці розвідувальні дані також включають передбачувані переміщення російських військ, отримані з нещодавніх американських оцінок секретного плану бойових дій Москви на Донбасі, повідомили чиновники. Проте вони відмовилися уточнити, скільки генералів було вбито в результаті допомоги США.

Сполучені Штати зосередилися на наданні місцезнаходження та інших подробиць про мобільний штаб російських військових, який часто переміщується.

Українські чиновники поєднали цю геолокацію зі своїми розвідувальними даними, включаючи перехоплені комунікації, які попереджають українських військових про присутність вищих російських офіцерів, щоб завдати артилерійських ударів та інших атак, у яких загинули російські офіцери.

Видання зазначає, що Адміністрація (Байдена – ред.) намагалася зберегти в секреті більшу частину розвідувальних даних на полі бою, побоюючись, що це буде розцінено як ескалація і спровокує президента Росії Владіміра Путіна на розширення війни.

Американські офіційні особи не стали описувати, як вони отримали інформацію про штаб російських військ, побоюючись піддати їх методам збору. Але протягом всієї війни розвідувальні служби США використовували різноманітні джерела, включаючи секретні та приватні супутники, щоб відстежувати переміщення російських військ.

Відповідаючи на запитання про надання розвідданих українцям, речник Пентагону Джон Ф. Кірбі сказав, що "ми не будемо говорити про деталі цієї інформації". Але він визнав, що Сполучені Штати надають "Україні інформацію та розвідувальні дані, які вони можуть використовувати для захисту".

NYT зазначає, що Сполучені Штати забороняють собі надавати розвідувальні дані про найвищих російських військових лідерів. Зокрема, це стосується російського генерала Герасимова.

Але американська розвідка була причетною у смерті інших російських генералів, визнали чиновники.

Американські офіційні особи публічно визнали, що Сполучені Штати почали надавати Україні оперативні розвідувальні дані напередодні вторгнення Росії 24 лютого.

За їхніми словами, американська розвідка передала Україні секретну інформацію в широкому діапазоні сфер, від переміщення російських військ до даних про цілі.

Источник: pravda.com.ua

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