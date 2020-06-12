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Розвиток культури та креативних індустрій сьогодні є важливим для держави, - Дмитро Разумков

Розвиток культури та креативних індустрій сьогодні є важливим для держави, - Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у рамках візиту до Закарпатської області взяв участь в урочистому відкритті оновленого Палацу культури та мистецтв. Він оглянув концертну залу, кімнату звукозапису, репетиційні приміщення та шаховий клуб.

“Мукачівський Палац культури - це приклад того, що реформа децентралізації працює, а за рахунок місцевих бюджетів можна робити гарні речі. Його оновлення було проведено дуже ефективно - і з огляду на строки, і з огляду на бюджет: витрачено навіть менше коштів, ніж було передбачено кошторисом. Головне - правильно використовувати фінансові ресурси”, - наголосив Голова Парламенту.

Дмитро Разумков також зауважив, що розвиток культури, туризму та місцевих громад сьогодні є дійсно важливим для держави. “Наступного тижня Верховна Рада має розглянути законопроект щодо креативних індустрій, адже потрібно, щоб ця галузь рухалася вперед”, - підкреслив він.

Окрім того, Дмитро Разумков вручив годинник від імені Голови Верховної Ради України Вадиму Петровському - багаторазовому чемпіону області з шахів, кандидату в майстри спорту України.

Источник: rada.gov.ua

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