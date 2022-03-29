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Ірпінь звільнили від окупантів

Ірпінь звільнили від окупантів

Сьогодні Ірпінь звільнено від окупантів, триває зачищення міста. Про звільнення Ірпеня розповів міський голова Олександр Маркушин.

«Ми закріплюємося на наших нових рубежах і далі будемо йти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади, і ми будемо мужньо його боронити. Ірпінь – це Україна”, – наголосив Маркушин.

Проте міський голова зауважив, що повертатися до Ірпеня поки що небезпечно.

Агентство Телевидения Новости

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